ЕС привлек 11 млрд евро через выпуск облигаций. Часть денег направят Украине

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Европейская комиссия разместила два выпуска облигаций на общую сумму 11 млрд евро. Привлеченные средства будут использованы для финансирования политических программ Евросоюза, прежде всего NextGenerationEU и поддержки Украины, сообщается на сайте Еврокомиссии.

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В первой половине 2025 года Еврокомиссия планирует выпустить облигаций на 90 млрд евро. Следующая эмиссия запланирована на конец января.

Европейская комиссия уполномочена Договорами ЕС занимать средства на международных рынках капитала от имени Евросоюза.

С 2023 года ЕС выпускает единые брендовые облигации, а не отдельно маркированные облигаций для конкретных программ. С тех пор ЕС разместил единых облигаций на 441 млрд евро. Из этой суммы 366 млрд было потрачено на программы NextGenerationEU. Еще 13 млрд евро было выплачено в рамках Ukraine Facility, в которую заложено до 33 млрд евро в виде кредитов Украине на период с 2024 по 2027 год.