ЄС залучив 11 млрд євро через випуск облігацій. Частину грошей отримає Україна

У першій половині 2025 року ЄС планує випустити облігацій на 90 млрд євро

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Європейська комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро. Залучені кошти будуть використані для фінансування політичних програм Євросоюзу, насамперед NextGenerationEU та підтримки України, повідомляється на сайті Єврокомісії.

У першій половині 2025 року Єврокомісія планує випустити облігацій на 90 млрд євро. Наступну емісію заплановано на кінець січня.

Європейська комісія уповноважена Договорами ЄС позичати кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Євросоюзу.

З 2023 року ЄС випускає єдині брендові облігації, а не окремо марковані облігації для конкретних програм. Відтоді ЄС розмістив єдині облігації на 441 млрд євро. З цієї суми 366 млрд було витрачено на програми NextGenerationEU. Ще 13 млрд євро було виплачено в рамках Ukraine Facility, до якої закладено до 33 млрд євро у вигляді кредитів Україні на період із 2024 по 2027 рік.