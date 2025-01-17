Прив’язати гривню до євро можна мінімум через три роки, – віцепрезидент Асоціації українських банків

Про намір замінити долар США на євро як основну курсоутворювальну валюту заявили в Нацбанку

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За сприятливих воєнних та економічних обставин прив’язка гривні до євро як основної іноземної валюти може статися не раніше 2028 року.

Таку думку в ефірі телеканалу "Суспільне" висловив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Водночас, на думку банкіра, це ідеальний сценарій, реалізація якого вимагатиме дотримання щонайменше п'яти основних вимог:

кількість експортно-імпортних операцій у євро має суттєво переважити аналогічні показники в інших валютах, зокрема в доларах США;

поступ України до ЄС має бути не лише декларативним, а з максимальною інтеграцією всіх державних процесів, економіки, законодавства до норм і принципів європейської спільноти;

в Україні має настати мир з чіткими безпековими гарантіями, що унеможливлять у майбутньому будь-які зазіхання країни-агресора на українську державність;

залучення потужних саме європейських інвестицій у повоєнне відновлення та розвиток країни;

Україна має відповідати засадничим демократичним принципам та постулатам ЄС, таким як свобода слова, прозорість виборів, боротьба з корупцією тощо.

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"Перехід на євро не варто сприймати як панацею. І вже точно мова не йде про відмову від гривні. Тому громадянам не варто нервувати, скуповуючи євро. Це буде цілком природний та економічно зважений процес, про який громадяни дізнаються заздалегідь: на етапі бюджетного планування на майбутній рік. Наразі відмови від долара США як курсоутворювальної валюти не станеться. Однак Україна декларує стратегічну мету, вектор розвитку, реалізація якого збігається зі стратегічним завданням стати повноправним членом Європейського Союзу", — підсумував Сергій Мамедов.