Проблемный "маяк" МВФ. Кабмин утвердил законопроект о создании нового суда
Кабинет министров на заседании 27 декабря одобрил проект закона о создании нового Высшего административного суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Создание такого суда – обязательство Украины по меморандуму с Международным валютным фондом и один из проблемных "структурных маяков" кредитной программы. Законопроект нужно было принять до конца 2024 года, но его максимум успеют зарегистрировать в парламенте.
Законопроект предусматривает:
→ создание Высшего административного суда как высшего специализированного суда;
→ определение порядка формирования состава суда и требований к судьям;
→ создание экспертного совета при Высшей квалификационной комиссии судей для оценки добропорядочности и профессиональной компетентности кандидатов;
→ определение предметной юрисдикции суда и порядка апелляционного пересмотра решений.
В меморандуме с МВФ объясняется, что после ликвидации Окружного административного суда города Киева в 2022 году возникла потребность в создании нового суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти.
Новый суд будет рассматривать дела, ранее находившиеся под компетенцией ликвидированного ОАСК, в частности об обжаловании актов центральных органов власти и процедур конкурсных комиссий.
- 23 декабря Украина получила седьмой транш МВФ на $1,1 миллиарда.
- Следующий пересмотр программы с выделением очередного транша запланирован на весну, и он будет охватывать прогресс Украины по состоянию на декабрь.