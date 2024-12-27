Проблемный "маяк" МВФ. Кабмин утвердил законопроект о создании нового суда

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Кабинет министров на заседании 27 декабря одобрил проект закона о создании нового Высшего административного суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Создание такого суда – обязательство Украины по меморандуму с Международным валютным фондом и один из проблемных "структурных маяков" кредитной программы. Законопроект нужно было принять до конца 2024 года, но его максимум успеют зарегистрировать в парламенте.

Законопроект предусматривает:

→ создание Высшего административного суда как высшего специализированного суда;

→ определение порядка формирования состава суда и требований к судьям;

→ создание экспертного совета при Высшей квалификационной комиссии судей для оценки добропорядочности и профессиональной компетентности кандидатов;

→ определение предметной юрисдикции суда и порядка апелляционного пересмотра решений.

В меморандуме с МВФ объясняется, что после ликвидации Окружного административного суда города Киева в 2022 году возникла потребность в создании нового суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти.

Новый суд будет рассматривать дела, ранее находившиеся под компетенцией ликвидированного ОАСК, в частности об обжаловании актов центральных органов власти и процедур конкурсных комиссий.