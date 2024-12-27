Проблемний "маяк" МВФ. Кабмін затвердив законопроєкт про створення нового суду
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Кабінет міністрів на засіданні 27 грудня схвалив проєкт закону про створення нового Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Створення такого суду – зобов'язання України за меморандумом із Міжнародним валютним фондом та один із проблемних "структурних маяків" кредитної програми. Законопроєкт потрібно було ухвалити до кінця 2024 року, але його щонайбільше встигнуть зареєструвати в парламенті.

Законопроєкт передбачає:

→ створення Вищого адміністративного суду як вищого спеціалізованого суду;
→ визначення порядку формування складу суду та вимог до суддів;
→ створення експертної ради при Вищій кваліфікаційній комісії суддів для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів;
→ визначення предметної юрисдикції суду та порядку апеляційного перегляду рішень.

У меморандумі з МВФ пояснюється, що після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва у 2022 році виникла потреба у створенні нового суду, який би розглядав адміністративні справи проти центральних органів державної влади.

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Новий суд розглядатиме справи, які раніше були під компетенцією ліквідованого ОАСК, зокрема щодо оскарження актів центральних органів влади та процедур конкурсних комісій.

  • 23 грудня Україна отримала сьомий транш МВФ на $1,1 мільярда.
  • Наступний перегляд програми з виділенням чергового траншу запланований на весну, і він охоплюватиме прогрес України станом на грудень.
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