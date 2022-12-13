UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Продолжение атак России на энергетику может ускорить падение ВВП до 50% – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 18:44
Продолжение атак России на энергетику может ускорить падение ВВП до 50% – Шмыгаль - Фото
Фото: Денис Шмыгаль/telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если Россия продолжит обстреливать энергетическую инфраструктуру, то сокращение ВВП может ускориться до 50% по итогам 2022 года. 

"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Париже, передает агентство Интерфакс-Украина.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На прошлой неделе первый заместить министра экономики Денис Кудин сообщил, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы падения экономики Украины в ноябре до 41% по сравнению с ноябрем прошлого года.  

Падение ВВП в октябре Министерство экономики оценивало в 39%. В августе-сентябре оно составляло примерно 35%. 

Министерство прогнозирует, что по итогам 2022 года будет зафиксировано падение экономики на 33,2%, но уже в 2023 году ожидается небольшое восстановление – на 3,2%. 

Ситуация в энергетике останется основным риском для экономического роста в следующем году, считают в Минэкономики. 

Читайте также: Энергетикой по экономике: что будет с ВВП и экономическим восстановлением Украины в 2023-м.  

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экономический форум минэкономики падение ВВП атаки на энергетику
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 