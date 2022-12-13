Продолжение атак России на энергетику может ускорить падение ВВП до 50% – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если Россия продолжит обстреливать энергетическую инфраструктуру, то сокращение ВВП может ускориться до 50% по итогам 2022 года.

"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Париже, передает агентство Интерфакс-Украина.

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На прошлой неделе первый заместить министра экономики Денис Кудин сообщил, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы падения экономики Украины в ноябре до 41% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Падение ВВП в октябре Министерство экономики оценивало в 39%. В августе-сентябре оно составляло примерно 35%.

Министерство прогнозирует, что по итогам 2022 года будет зафиксировано падение экономики на 33,2%, но уже в 2023 году ожидается небольшое восстановление – на 3,2%.

Ситуация в энергетике останется основным риском для экономического роста в следующем году, считают в Минэкономики.

В третьем квартале реальный ВВП Украины сократился на 30,8%.

9 декабря в Минэкономики заявили о падении ВВП на 41% в ноябре из-за отключений электричества.

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Роман Бриль

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