Реальный ВВП Украины сократился на 30,8% в третьем квартале — Госстат
09.12.2022, 16:16
Фото: depositphotos.com
Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года сократился на 30,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.
- Реальный ВВП во втором квартале 2022 года снизился на 37,2%.
- В конце ноября МВФ обнародовал свой первый прогноз для Украины на 2023 год. Он ожидает инфляцию 25% и рост ВВП на уровне 1%.
- 9 декабря в Минэкономики заявили о падении ВВП на 41% в ноябре из-за отключения света.
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