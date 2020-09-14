Прогноз стабильный: S&P подтвердило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне B, сообщаетcя в пресс-релизе агентства.

"Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию. Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами", - отмечается в пресс-релизе.

Прогноз "стабильный" отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой - увеличившийся объем международных резервов, отмечает агентство.

По данным S&P, имеющиеся валютные резервы являются "подушкой безопасности", которая позволит смягчить риски возможного ухудшения условий внешнего финансирования.

Аналитики S&P прогнозируют снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.

3 сентября рейтинговое агентство Rating and Investment Information (Япония) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с В до В+, прогноз – стабильный.

5 сентября р ейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне В со стабильным прогнозом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.