Прокуратура арестовала вагоны и тепловозы компании, 40% которой владеет Нафтогаз
Шевченковский районный суд Киева по ходатайству Офиса Генерального прокурора наложил арест на тепловозы и вагоны иностранной компании, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Генерального прокурора.
Арестованное имущество оценивается в более 90 млн грн.
НАК "Нафтогаз Украины" владеет 40% акций компании, чье имущество оказалось под арестом, указано в сообщении.
До данным следствия в 2019 -2020 годах акционерная компания с иностранными инвестициями подделала документацию о закупке вагонов и тепловозов. Это позволило ей избежать уплаты налогов на сумму в 40 млн грн, сообщает Офис Генерального прокурора.
Против компании открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 212 криминального кодекса Украины. На данном этапе следствия устанавливаются все участники схемы по уклонению от уплаты налогов.
Имя компании-фигуранта дела не раскрывается.
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