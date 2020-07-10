Прокуратура арестовала вагоны и тепловозы компании, 40% которой владеет Нафтогаз

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству Офиса Генерального прокурора наложил арест на тепловозы и вагоны иностранной компании, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Генерального прокурора.

Арестованное имущество оценивается в более 90 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" владеет 40% акций компании, чье имущество оказалось под арестом, указано в сообщении.

До данным следствия в 2019 -2020 годах акционерная компания с иностранными инвестициями подделала документацию о закупке вагонов и тепловозов. Это позволило ей избежать уплаты налогов на сумму в 40 млн грн, сообщает Офис Генерального прокурора.

Против компании открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 212 криминального кодекса Украины. На данном этапе следствия устанавливаются все участники схемы по уклонению от уплаты налогов.

Имя компании-фигуранта дела не раскрывается.

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Роман Брыль

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