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Проминвестбанк не смог отсудить 322 млн грн у агрофирмы Ахметова

12.10.2020, 12:02
Проминвестбанк не смог отсудить 322 млн грн у агрофирмы Ахметова - Фото
Ринат Ахметов (фото - EPA)

Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить заявление Проминвестбанка об обеспечении иска и наложения ареста на сумму 322 млн грн на агрофирму Рината Ахметова, сообщает Finbalance.

Суд решил, что "заявление об обеспечении иска основывается на собственных предположениях заявителя".

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Свое заявление Проминвестбанк объяснял задолженностью Ильич-Агро Донбасс на сумму 322 млн грн по договору об открытии мультивалютной кредитной линии от 2012 года, а также нарушением ООО "Харвист Есетс" условий договора поручительства от 2017 года, который был заключен в качестве обеспечения исполнения компанией Ильич-Агро Донбасс обязательств по кредитному договору.

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Сергей Чигирь
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