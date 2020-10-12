Проминвестбанк не смог отсудить 322 млн грн у агрофирмы Ахметова

Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить заявление Проминвестбанка об обеспечении иска и наложения ареста на сумму 322 млн грн на агрофирму Рината Ахметова, сообщает Finbalance.

Суд решил, что "заявление об обеспечении иска основывается на собственных предположениях заявителя".

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Свое заявление Проминвестбанк объяснял задолженностью Ильич-Агро Донбасс на сумму 322 млн грн по договору об открытии мультивалютной кредитной линии от 2012 года, а также нарушением ООО "Харвист Есетс" условий договора поручительства от 2017 года, который был заключен в качестве обеспечения исполнения компанией Ильич-Агро Донбасс обязательств по кредитному договору.

В октябре у финансовой компании Фортифай, которая в марте стала победителем аукциона по покупке 99% акций Проминвестбанка, сменились собственники. Новые бенефициары имеют отношение к группе Приват Игоря Коломойского.

8 октября стало известно, что Сергей Тигипко покупает финкомпанию, которая выкупала для Коломойского Проминвестбанк. Антимонопольный комитет одобрил эту сделку.

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Сергей Чигирь

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