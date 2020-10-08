Тигипко приобретет финкомпанию. Она выкупала для Коломойского Проминвестбанк
Кипрская компания Luregio Limited подала заявку в Антимонопольный комитет о разрешении на покупку ООО "Финансовая компания Фортифай", сообщается на сайте АМКУ.
"Антимонопольный комитет 8 октября рассмотрит дело о предоставлении разрешения компании Luregio Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая компания Фортифай", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", – сообщается на сайте комитета.
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Также комитет рассмотрит заявку Luregio Limited на опосредованное приобретение (через ООО "Финансовая компания" Фортифай) акций Проминвестбанка, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
В конце 2019 года АМКУ предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение акций Luregio Limited.
- Проминвестбанк был продан на аукционе 4 марта. Двумя днями ранее российский ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж отклонил жалобу Минюста Украины и оставил в силе запрет на продажу акций Проминвестбанка, который был введен летом 2019 года.
- Акции Проминвеста взыскали структуры группы Приват Игоря Коломойского по делу о захвате Россией активов в Крыму. Банк пытались выставить на продажу три раза – сначала не было покупателей, а последний аукцион заблокировал суд.
- 4 августа Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка. Апелляционную жалобу на решение Печерского суда об аресте активов банка от 25 мая 2020 подал глава правления Проминвестбанка Андрей Рожок.
- В октябре стало известно, что у финансовой компании Фортифай, которая в марте стала победителем аукциона по покупке 99% акций Проминвестбанка, сменились собственники. Новые бенефициары имеют отношение к группе Приват Игоря Коломойского.
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