Тигипко приобретет финкомпанию. Она выкупала для Коломойского Проминвестбанк

Кипрская компания Luregio Limited подала заявку в Антимонопольный комитет о разрешении на покупку ООО "Финансовая компания Фортифай", сообщается на сайте АМКУ.

"Антимонопольный комитет 8 октября рассмотрит дело о предоставлении разрешения компании Luregio Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая компания Фортифай", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", – сообщается на сайте комитета.

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Также комитет рассмотрит заявку Luregio Limited на опосредованное приобретение (через ООО "Финансовая компания" Фортифай) акций Проминвестбанка, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

В конце 2019 года АМКУ предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение акций Luregio Limited.

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Сергей Чигирь

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