UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Промпроизводство резко выросло в апреле. Лидер – переработка

24.05.2021, 16:50
Промпроизводство резко выросло в апреле. Лидер – переработка - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленное производство в апреле 2021 года выросло на 13% по сравнению с апрелем прошлого года. Данные приводит Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство выросло на 2,7% по сравнению с мартом, учитывая сезонную корректировку.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В перерабатывающей промышленности в апреле рост составил 18% (к апрелю 2020 года). Рост в 6,9% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа – рост в 4,5% по сравнению с апрелем прошло года.  

В январе-апреле 2021 года индекс промышленной продукции составил 1,5%, в т.ч. в добывающей промышленности – падение в 0,5%, перерабатывающей – рост 1,6%, поставке электроэнергии и газа – рост 4,2% по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Госстат промышленное производство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 