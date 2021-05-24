Промпроизводство резко выросло в апреле. Лидер – переработка

Промышленное производство в апреле 2021 года выросло на 13% по сравнению с апрелем прошлого года. Данные приводит Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство выросло на 2,7% по сравнению с мартом, учитывая сезонную корректировку.

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В перерабатывающей промышленности в апреле рост составил 18% (к апрелю 2020 года). Рост в 6,9% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа – рост в 4,5% по сравнению с апрелем прошло года.

В январе-апреле 2021 года индекс промышленной продукции составил 1,5%, в т.ч. в добывающей промышленности – падение в 0,5%, перерабатывающей – рост 1,6%, поставке электроэнергии и газа – рост 4,2% по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

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Роман Брыль

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