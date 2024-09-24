Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 5-месячного минимума — Госстат

До конца года ожидается замедление промышленной инфляции до 9,8%

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Рос цен производителей промышленной продукции замедлился до 2,2% в августе по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В июне промышленная инфляция ускорилась до 30-летнего максимума в 14% в месячном выражении, в июле рост цен замедлился до 8,8%.

Годовая промышленная инфляция замедлилась до 31,2% в августе.

Больше всего цены производителей в годовом измерении выросли в следующих отраслях промышленности:

Поставка электроэнергии, газа, пара (+56,2%)

Производство фармацевтических продуктов (+25,6%)

Производство кокса и нефтепродуктов (+16,1%)

Динамика промышленной инфляции продолжает зависеть от роста энергетических затрат. Это связано с удорожанием электроэнергии для небытовых потребителей из-за потерь в генерирующих мощностях, необходимостью импорта э/э, ростом затрат на альтернативные источники энергии и т.д., объясняет глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Согласно прогнозу правительства в сентябре-октябре цены производителей в годовом измерении продолжат замедляться благодаря высокой базе сравнения с прошлым годом. До конца года ожидается замедление промышленной инфляции до 9,8% в годовом выражении.

"Это немного оптимистическое ожидание. Ситуация в энергетике остается сложной. На цены производителей продолжают давить проблемы на рынке труда, обуславливающие рост стоимости рабочей силы (во ІІ квартале 2024 года средняя зарплата в промышленности выросла на 26% год к году). Разгон промышленной инфляции до +30% в годовом исчислении не останется не замеченным для цен потребительского рынка. Это один из проинфляционных факторов, который актуализировался во второй половине этого года", — прокомментировал Гетманцев.

Источник: даниил Гетманцев/telegram