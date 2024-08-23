Промышленная инфляция в Украине замедлилась после достижения 30-летнего рекорда

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Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 8,8% в июле, по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В июне промышленная инфляция ускорилась до 30-летнего максимума в 14% в месячном выражении.

В годовом исчислении (к июлю 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 33,3%. Это самый высокий годовой уровень инфляции с начала 2023 года, отмечает глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Больше всего цены производителей в годовом измерении выросли в следующих отраслях промышленности:

Поставка электроэнергии, газа, пара (+60,6%)

Производство кокса и нефтепродуктов (+22%)

Производство фармацевтических продуктов (+21,6%)

Добыча сырой нефти и газа (+17%)

Производство пищевых продуктов (+14%)

Ускорение инфляции и дальше имеет заметную энергетическую составляющую, отмечает Гетманцев. Это потери генерирующих мощностей, необходимость импорта более дорогой электроэнергии из ЕС, рост затрат на альтернативные источники энергоснабжения, рост цен в добыче сырой нефти и газа, что увеличивает затраты в производстве нефтепродуктов и кокса.

В целом драйвером роста промышленной инфляции остается промпродукция, реализуемая в пределах Украины (+37,2% год к году), тогда как цены реализации промпродукции за пределы страны выросли на 8,3% (год к году), резюмирует глава парламентского комитета.

Источник: Даниил Гетманцев/telegram