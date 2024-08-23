Промислова інфляція в Україні сповільнилася після досягнення 30-річного рекорду

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Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 8,8% у липні порівняно з червнем. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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У червні промислова інфляція прискорилася до 30-річного максимуму 14% у місячному вираженні.

У річному обчисленні (до липня 2023 року) промислова інфляція прискорилася до 33,3%. Це найвищий річний рівень інфляції з початку 2023 року, зазначає голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Найбільше ціни виробників у річному вимірі зросли у таких галузях промисловості:

Постачання електроенергії, газу, пари (+60,6%)

Виробництво коксу та нафтопродуктів (+22%)

Виробництво фармацевтичних продуктів (+21,6%)

Видобуток сирої нафти та газу (+17%)

Виробництво харчових продуктів (+14%)

Прискорення інфляції і далі має помітну енергетичну складову, зазначає Гетманцев. Це втрати генерувальних потужностей, необхідність імпорту дорожчої електроенергії з ЄС, зростання витрат на альтернативні джерела енергопостачання, зростання цін у видобутку сирої нафти та газу, що збільшує витрати у виробництві нафтопродуктів та коксу.

Загалом драйвером зростання промислової інфляції залишається промпродукція, що реалізується в межах України (+37,2% рік до року), тоді як ціни реалізації промпродукції за межі країни зросли на 8,3% (рік до року), резюмує голова парламентського комітету.

Джерело: Данило Гетманцев/telegram