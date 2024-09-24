Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 5-місячного мінімуму — Держстат

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Зростання цін виробників промислової продукції сповільнилося до 2,2% у серпні в порівнянні з липнем. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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У червні промислова інфляція прискорилася до 30-річного максимуму в 14% у місячному вираженні, у липні зростання цін сповільнилося до 8,8%.

Річна промислова інфляція сповільнилася до 31,2% у серпні.

Найбільше ціни виробників у річному вимірі зросли у таких галузях промисловості:

Постачання електроенергії, газу, пари (+56,2%)

Виробництво фармацевтичних продуктів (+25,6%)

Виробництво коксу та нафтопродуктів (+16,1%)

Динаміка промислової інфляції продовжує залежати від зростання енергетичних витрат. Це пов'язано з подорожчанням електроенергії для непобутових споживачів через втрати в генерувальних потужностях, необхідністю імпорту е/е, зростанням витрат на альтернативні джерела енергії тощо, пояснює голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Згідно з прогнозом уряду, у вересні-жовтні ціни виробників у річному вимірі продовжать сповільнюватись завдяки високій базі порівняння з минулим роком. До кінця року очікується уповільнення промислової інфляції до 9,8% у річному вираженні.

"Це трохи оптимістичне очікування. Ситуація в енергетиці залишається складною. На ціни виробників продовжують тиснути проблеми на ринку праці, що обумовлюють зростання вартості робочої сили (у ІІ кварталі 2024 року середня зарплата в промисловості зросла на 26% рік до року). Розгін промислової інфляції до +30% у річному обчисленні не залишиться не поміченим для цін споживчого ринку. Це один із проінфляційних факторів, який актуалізувався у другій половині цього року", – прокоментував Гетманцев.

Джерело: Данило Гетманцев/telegram