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Промышленное производство растет третий месяц кряду – Госстат

24.06.2021, 16:31
Промышленное производство растет третий месяц кряду – Госстат - Фото
Фото:depositphotos.com

Промышленное производство в мае 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.   

За месяц промпроизводство сократилось на 3%, учитывая сезонную корректировку. 

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В перерабатывающей промышленности в мае рост составил 6,3% (к маю 2020 года). Рост в 8% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа - падение 3,5%. 

За январь-май рост промышленности составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

  • В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%. 

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Роман Брыль
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Госстат промышленное производство
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