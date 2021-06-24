Промышленное производство растет третий месяц кряду – Госстат
24.06.2021, 16:31
Фото:depositphotos.com
Промышленное производство в мае 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За месяц промпроизводство сократилось на 3%, учитывая сезонную корректировку.
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В перерабатывающей промышленности в мае рост составил 6,3% (к маю 2020 года). Рост в 8% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа - падение 3,5%.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%.
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