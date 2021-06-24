Промышленное производство растет третий месяц кряду – Госстат

Промышленное производство в мае 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство сократилось на 3%, учитывая сезонную корректировку. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В перерабатывающей промышленности в мае рост составил 6,3% (к маю 2020 года). Рост в 8% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа - падение 3,5%.

За январь-май рост промышленности составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%.

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Роман Брыль

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