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Проверка НБУ. Рожкова рассказала, что не так с "ВСК Дубинского"

Проверка НБУ. Рожкова рассказала, что не так с "ВСК Дубинского"
09.10.2019, 13:45

Катерина Рожкова считает, что расследованием деятельности НБУ должны заниматься представители международных организаций

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности НБУ не должны иметь конфликта интересов. Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова в интервью LIGA.net, комментируя инициативу депутата от Слуги народа Александра Дубинского относительно создания ВСК.

"Во-первых, я бы не стала драматизировать – такие комиссии создавались и раньше при смене власти. Во-вторых, очень важный момент, что создание комиссии инициировали не президент, и не премьер, а отдельные депутаты", - отметила Рожкова.

По ее словам, проверки деятельности госструктур, в том числе НБУ – это нормальная практика, но в ВСК не должны входить люди, имеющие прямой или опосредованный конфликт интересов.

"Нас действительно регулярно проверяют и Счетная палата, и правоохранительные органы. МВФ в такие вопросы никогда не вмешивается. Но вопрос в другом: если такая комиссия существует, то в нее не должны входить люди, имеющие прямой или опосредованный конфликт интересов. В данном случае можно назвать несколько фамилий: Бондарев, экс-владелец банка Велес, выведенного с рынка, Левочкин – партнер Дмитрия Фирташа, у которого был банк Надра, Дубинский и Батенко – оба работали на Коломойского", - отметила замглавы НБУ.

"Если парламент хочет проводить расследование нашей работы – окей, нет вопросов. Но для начала обеспечьте, чтобы у этого расследования, как минимум, не было конфликта интересов и, чтобы за работой этого “следствия” наблюдали представители независимых международных организаций", - добавила Рожкова.

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  • Регламентный комитет Верховной Рады одобрил идею Александра Дубинского создать следственную комиссию по НБУ и Фонду гарантирования.
  • Возглавить следственную комиссию намерен депутат от Слуги Народа Александр Дубинский. Его заместителем может стать депутат от группы "За будущие", глава партии Укроп и экс-директор Магистральных газопроводов "Дружба" Тарас Батенко.
  • В комиссии будет еще 13 членов, из которых 7 - от Слуги народа, а также Сергей Левочкин и Вадим Рабинович от Оппозиционной платформы – за життя, Константин Бондарев от Батькивщины, внефракционный Антон Яценко и пока по одному неопределенному кандидату от Голоса и Европейской солидарности.
  • Александр Дубинский до попадания в политику работал с 2010 по 2019 годы на телеканале 1+1, акционером которого является Коломойский. Валерия Гонтарева в интервью Левому Берегу, рассказала, что Дубинский в апреле этого года направил тысячи негативных писем на адреса Лондонской школы экономики, где она работает, обвиняя ее в бандитизме и коррупции.

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Катерина Рожкова александр дубинский
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