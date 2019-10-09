Проверка НБУ. Рожкова рассказала, что не так с "ВСК Дубинского"

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности НБУ не должны иметь конфликта интересов. Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова в интервью LIGA.net, комментируя инициативу депутата от Слуги народа Александра Дубинского относительно создания ВСК.

"Во-первых, я бы не стала драматизировать – такие комиссии создавались и раньше при смене власти. Во-вторых, очень важный момент, что создание комиссии инициировали не президент, и не премьер, а отдельные депутаты", - отметила Рожкова.

По ее словам, проверки деятельности госструктур, в том числе НБУ – это нормальная практика, но в ВСК не должны входить люди, имеющие прямой или опосредованный конфликт интересов.

"Нас действительно регулярно проверяют и Счетная палата, и правоохранительные органы. МВФ в такие вопросы никогда не вмешивается. Но вопрос в другом: если такая комиссия существует, то в нее не должны входить люди, имеющие прямой или опосредованный конфликт интересов. В данном случае можно назвать несколько фамилий: Бондарев, экс-владелец банка Велес, выведенного с рынка, Левочкин – партнер Дмитрия Фирташа, у которого был банк Надра, Дубинский и Батенко – оба работали на Коломойского", - отметила замглавы НБУ.

"Если парламент хочет проводить расследование нашей работы – окей, нет вопросов. Но для начала обеспечьте, чтобы у этого расследования, как минимум, не было конфликта интересов и, чтобы за работой этого “следствия” наблюдали представители независимых международных организаций", - добавила Рожкова.

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