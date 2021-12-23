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Prozorro за год сэкономило Украине 45 млрд грн, больше всего тендеров – в строительстве

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 12:35
Prozorro за год сэкономило Украине 45 млрд грн, больше всего тендеров – в строительстве - Фото
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Благодаря электронным торгам на Prozorro в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе ГП "Прозорро".

"Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн – это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля", сказал гендиректор Прозорро Василий Задворный.

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Всего за 2021 год государство подписало контракты на 790 млрд грн.

Больше всего средств на закупки израсходовано в сфере строительства и ремонтных работах  проведены закупки на 416 млрд грн. Сюда же входит строительство и ремонт дорог всех типов – 270 млрд грн.

Prozorro за год сэкономило Украине 45 млрд грн, больше всего тендеров – в строительстве

Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц.

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Наталия Софиенко
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