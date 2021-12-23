Prozorro за год сэкономило Украине 45 млрд грн, больше всего тендеров – в строительстве

Благодаря электронным торгам на Prozorro в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе ГП "Прозорро".

"Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн – это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля", сказал гендиректор Прозорро Василий Задворный.

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Всего за 2021 год государство подписало контракты на 790 млрд грн.

Больше всего средств на закупки израсходовано в сфере строительства и ремонтных работах – проведены закупки на 416 млрд грн. Сюда же входит строительство и ремонт дорог всех типов – 270 млрд грн.

Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц.

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С момента начала электронной системы публичных закупок Prozorro 1 августа 2016 коммунальные и государственные предприятия сэкономили на госзакупках 190 млрд грн.

4 ноября ГП Прозорро.Продажи уплатило в госбюджет рекордные 57,3 млн грн налогов и дивидендов по итогам девяти месяцев текущего года.

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Наталия Софиенко

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