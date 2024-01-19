Путин приказал найти за границей имущество СССР и Российской империи
Российский диктатор Владимир Путин требует найти за границей недвижимость времен Российской империи и СССР, принадлежащую РФ. На все это будут потрачены деньги из федерального бюджета России. Соответствующее распоряжение Путин издал в четверг вечером.
Согласно указу было выделено финансирование для подразделения, которое будет проводить поиски недвижимости за границей и обеспечивать регистрацию прав собственности России.
В документе не указывается размер бюджета и какое имущество разыскивается.
Как отмечает Bloomberg, границы Российской империи и СССР когда-то охватывали территорию Польши, Финляндии, стран Балтии, Украины, Беларуси, Кавказа и стран Центральной Азии.
Издание отмечает, что хотя непонятно, что стало толчком для такого приказа, интерес Путина к бывшим имперским владениям вряд ли уменьшит беспокойство по поводу его посягательств на другие, соседние государства, особенно после того, как полномасштабное вторжение России в Украину поставило под угрозу европейскую безопасность.
- В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.
- В декабре газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС написала, что администрация Байдена "незаметно сигнализирует" о поддержке конфискации замороженных активов российского Центробанка.
- Россия, в свою очередь, угрожает США разрывом дипломатических отношений, если Вашингтон конфискует активы РФ.
- Глава украинского МИД заявил, что в разработке международных механизмов конфискации активов страны-агрессора есть существенный прогресс, процедура конфискации может пройти уже в 2024 году.
- В январе 2024 года спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Прицкер заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
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