Путін наказав знайти за кордоном майно СРСР та Російської імперії

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін вимагає знайти за кордоном нерухомість часів Російської імперії та СРСР, що належить РФ. На все це буде витрачено гроші з федерального бюджету Росії. Відповідне розпорядження Путін видав у четвер ввечері.

Згідно з указом було виділено фінансування для підрозділу, який проводитиме пошуки нерухомості за кордоном і забезпечуватиме реєстрацію прав власності Росії.

У документі не вказується розмір бюджету і яке майно розшукується.

Як зазначає Bloomberg, кордони Російської імперії та СРСР колись охоплювали територію Польщі, Фінляндії, країн Балтії, України, Білорусі, Кавказу та країн Центральної Азії.

Видання зазначає, що хоча незрозуміло, що стало поштовхом для такого наказу, інтерес Путіна до колишніх імперських володінь навряд чи зменшить занепокоєння щодо його зазіхань на інші, сусідні держави, особливо після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу європейську безпеку.

У жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свій намір передати Україні доходи від заморожених активів Росії.

У грудні газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написала, що адміністрація Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.

Росія, своєю чергою, погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ.

Глава українського МЗС заявив, що в розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже 2024 року.

У січні 2024 року спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пріцкер заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".

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