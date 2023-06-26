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PwC продает за один доллар часть бизнеса в Австралии из-за скандала

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 17:13
PwC продает за один доллар часть бизнеса в Австралии из-за скандала - Фото
Фото: depositphotos.com

Аудиторская компания PwC Australia заявила, что продает за один австралийский доллар бизнес по обслуживанию государственных заказов из-за скандала с утечкой конфиденциальной информации о планах правительства изменить налоги. Об этом пишет ВВС. 

В государственном бизнесе PwC Australia работает около 1750 сотрудников, на его долю приходится около 20% годового дохода компании, на текущий финансовый год правительство Австралии заключило контракты с PwC на сумму 255 млн австралийских долларов ($170 млн).  

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Секретную информацию слил бывший партнер PwC Australia. Он консультировал правительство Австралии и поделился проектами законов об уклонении от корпоративного налогообложения с коллегами, которые использовали эту информацию для презентации потенциальным клиентам. Утечки произошли в период с 2014 по 2017 годы. 

В PwC заявляли, что конфиденциальная информация не использовалась, чтобы помочь клиентам платить меньше налогов. Однако политики и официальные лица призвали запретить PwC Australia давать государственные контракты до тех пор, пока она не отреагирует на скандал удовлетворительным образом. 

В мае Том Сеймур, исполнительный директор PwC Australia, ушел в отставку после того, как признался, что был одним из по меньшей мере 67 получателей конфиденциальной информации, оказавшихся в центре скандала. 

Ранее в этом месяце PwC Australia заявила, что выявила 76 нынешних и бывших партнеров, связанных со скандалом, и передала их имена австралийским законодателям. 

PwC продаст свой австралийский федеральный бизнес и бизнес правительства штата частной инвестиционной компании Allegro Funds.  

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Роман Брыль
Австралияскандалpwcслив информациинарушение конфиденциальности
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