PwC продает за один доллар часть бизнеса в Австралии из-за скандала

Аудиторская компания PwC Australia заявила, что продает за один австралийский доллар бизнес по обслуживанию государственных заказов из-за скандала с утечкой конфиденциальной информации о планах правительства изменить налоги. Об этом пишет ВВС.

В государственном бизнесе PwC Australia работает около 1750 сотрудников, на его долю приходится около 20% годового дохода компании, на текущий финансовый год правительство Австралии заключило контракты с PwC на сумму 255 млн австралийских долларов ($170 млн).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Секретную информацию слил бывший партнер PwC Australia. Он консультировал правительство Австралии и поделился проектами законов об уклонении от корпоративного налогообложения с коллегами, которые использовали эту информацию для презентации потенциальным клиентам. Утечки произошли в период с 2014 по 2017 годы.

В PwC заявляли, что конфиденциальная информация не использовалась, чтобы помочь клиентам платить меньше налогов. Однако политики и официальные лица призвали запретить PwC Australia давать государственные контракты до тех пор, пока она не отреагирует на скандал удовлетворительным образом.

В мае Том Сеймур, исполнительный директор PwC Australia, ушел в отставку после того, как признался, что был одним из по меньшей мере 67 получателей конфиденциальной информации, оказавшихся в центре скандала.

Ранее в этом месяце PwC Australia заявила, что выявила 76 нынешних и бывших партнеров, связанных со скандалом, и передала их имена австралийским законодателям.

PwC продаст свой австралийский федеральный бизнес и бизнес правительства штата частной инвестиционной компании Allegro Funds.

8 июня 20234 года "Скандал вокруг WayForPay". Популярный сервис переоформил лицензию в НБУ и возобновит работу.

10 июня Борис Джонсон ушел из парламента Британии из-за скандала. Говорит, что его "изгнали".

23 июня "Просто отняло речь". В Раде инициируют проверку всех военкоматов после скандала в Одессе.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях