PwC продає за один долар частину бізнесу в Австралії через скандал

Аудиторська компанія PwC Australia заявила, що продає за один австралійський долар бізнес з обслуговування державних замовлень через скандал із витоком конфіденційної інформації про плани уряду змінити податки. Про це пише ВВС.

У державному бізнесі PwC Australia працює близько 1750 співробітників, на його частку припадає близько 20% річного доходу компанії, на поточний фінансовий рік уряд Австралії уклав контракти з PwC на суму 255 млн австралійських доларів ($170 млн).

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Секретну інформацію злив колишній партнер PwC Australia. Він консультував уряд Австралії та поділився проєктами законів про ухилення від корпоративного оподаткування з колегами, які використали цю інформацію для презентації потенційним клієнтам. Витоки інформації відбулися у період з 2014 до 2017 років.

У PwC заявляли, що конфіденційна інформація не використовувалася, щоб допомогти клієнтам сплачувати менше податків. Однак політики та офіційні особи закликали заборонити PwC Australia давати державні контракти доти, доки вона не відреагує на скандал належним чином.

У травні Том Сеймур, виконавчий директор PwC Australia, пішов у відставку після того, як зізнався, що був одним із щонайменше 67 одержувачів конфіденційної інформації, які опинилися в центрі скандалу.

Раніше цього місяця PwC Australia заявила, що виявила 76 нинішніх та колишніх партнерів, пов'язаних зі скандалом, і передала їхні імена австралійським законодавцям.

PwC продасть свій австралійський федеральний бізнес і бізнес уряду штату приватній інвестиційній компанії Allegro Funds.

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