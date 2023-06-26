RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

PwC продає за один долар частину бізнесу в Австралії через скандал

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 17:13
PwC продає за один долар частину бізнесу в Австралії через скандал - Фото
Фото: depositphotos.com

Аудиторська компанія PwC Australia заявила, що продає за один австралійський долар бізнес з обслуговування державних замовлень через скандал із витоком конфіденційної інформації про плани уряду змінити податки. Про це пише ВВС.

У державному бізнесі PwC Australia працює близько 1750 співробітників, на його частку припадає близько 20% річного доходу компанії, на поточний фінансовий рік уряд Австралії уклав контракти з PwC на суму 255 млн австралійських доларів ($170 млн).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Секретну інформацію злив колишній партнер PwC Australia. Він консультував уряд Австралії та поділився проєктами законів про ухилення від корпоративного оподаткування з колегами, які використали цю інформацію для презентації потенційним клієнтам. Витоки інформації відбулися у період з 2014 до 2017 років.

У PwC заявляли, що конфіденційна інформація не використовувалася, щоб допомогти клієнтам сплачувати менше податків. Однак політики та офіційні особи закликали заборонити PwC Australia давати державні контракти доти, доки вона не відреагує на скандал належним чином.

У травні Том Сеймур, виконавчий директор PwC Australia, пішов у відставку після того, як зізнався, що був одним із щонайменше 67 одержувачів конфіденційної інформації, які опинилися в центрі скандалу.

Раніше цього місяця PwC Australia заявила, що виявила 76 нинішніх та колишніх партнерів, пов'язаних зі скандалом, і передала їхні імена австралійським законодавцям.

PwC продасть свій австралійський федеральний бізнес і бізнес уряду штату приватній інвестиційній компанії Allegro Funds.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Роман Бриль
скандалАвстраліявитік інформаціїPwCконфіденційна інформація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 