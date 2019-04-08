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Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко
08.04.2019, 14:05

Рада может вернуться к налогу на выведенный капитал 11 апреля

Рада может вернуться к налогу на выведенный капитал 11 апреля

Парламент может повторно рассмотреть президентский законопроект о налоге на выведенный капитал

Верховная Рада планирует рассмотреть 11 апреля законопроект о введении налога на выведенный капитал (НнВК) вместо налога на прибыль, сообщила председатель комитета по налоговой и таможенной политике парламента Нина Южанина.

"Уже в этот четверг, если мы примем решение по языковому законопроекту и перейдем к другим, есть шанс рассмотреть проект закона о налоге на выведенный капитал в первом чтении", - написала Южанина в Facebook.

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Она сообщила, что на согласительном совете парламента сегодня, 8 апреля, решили обратиться к правительству как можно быстрее согласовать детали и недостатки налога на выведенный капитал с Международным валютным фондом (МВФ), который сейчас выступает против введения этого налога без параллельного введения компенсации потерь, которые может понести бюджет из-за отмены налога на прибыль.

Налог на выведенный капитал подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогооблажения.

Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента. Сейчас позиция о НнВК присутствует в предвыборных программах Порошенко и Владимира Зеленского.

В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.

Президент Порошенко заявлял, что предложит парламенту вернуться к налогу на выведенный капитал после своего переизбрания.

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Теги: налог на выведенный капитал
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