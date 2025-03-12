Рада хочет установить минимальный оклад в полиции: не менее 10 прожиточных минимумов

Зарплаты в Национальной полиции не индексировались уже два года, депутаты собираются это исправить

Фото: EPA / ANDRZEJ LANGE

Верховная Рада во вторник, 12 марта, приняла в первом чтении законопроект №6506-1 о повышении зарплат в Национальной полиции. Его поддержал 261 народный депутат, говорится в сообщении нардепа Ярослава Железняка из Голоса.

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17 января министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании правительства рассказал, что зарплата в Национальной полиции не индексировалась уже два года, но благодаря доплатам от правительства на уровне 10 000 грн средняя зарплата полицейского в 2025 году составляет 34 000 – 36 000 гривен.

Проголосованный законопроект предлагает законодательно установить, что должностной оклад полицейских не должен быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного на 1 января календарного года). Если взять ПМПО на 2025 год, это 30 280 грн.

Должностной оклад – это часть денежного довольствия полицейских. Они также получают доплаты за звание, надбавки за выслугу лет, работу с государственной тайной, научную степень и премии (не выше 30% оклада).

В законе хотят прописать, что денежное довольствие полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции.

Шкала надбавок за выслугу лет тоже будет прописана в законе: до двух лет – 5% должностного оклада, от двух до четырех лет – 10%, от четырех до семи лет – 15%, от семи до десяти лет – 20% и так далее до 50% за более чем 25 лет службы.

Если закон будет принят в целом в нынешней редакции, он вступит в силу через 180 дней после его опубликования.