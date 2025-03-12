Рада хоче встановити мінімальний оклад в поліції: не менше ніж 10 прожиткових мінімумів

Зарплати в Національній поліції не індексувалися вже два роки, депутати збираються це виправити

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Верховна Рада у вівторок, 12 березня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №6506-1 щодо підвищення зарплат в Національній поліції. Його підтримав 261 народний депутат, йдеться в дописі нардепа Ярослав Железняка з Голосу.

17 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на засіданні уряду розповів, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже два роки, але завдяки доплатам від уряду на рівні 10 000 грн середня зарплата поліцейського у 2025 році становить 34 000 – 36 000 гривень.

Проголосований законопроєкт пропонує законодавчо встановити, що посадовий оклад поліцейських не повинен бути меншим ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого на 1 січня календарного року). Якщо взяти ПМПО на 2025 рік, це 30 280 грн.

Посадовий оклад – це частина грошового забезпечення поліцейських. Вони також отримують доплати за звання, надбавки за вислугу років, роботу з державною таємницею, науковий ступінь та премії (не вище 30% від окладу).

У законі хочуть прописати, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.

Шкала надбавок за вислугу років теж буде прописана в законі: до двох років – 5% посадового окладу, від двох до чотирьох років – 10%, від чотирьох до семи років – 15%, від семи до десяти років – 20% і так далі до 50% за понад 25 років служби.

Якщо закон ухвалять в цілому в нинішній редакції, він набере чинності через 180 днів після його опублікування.