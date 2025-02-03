Рада не будет больше принимать внезапные налоги. Гетманцев пообещал правило шести месяцев

Фото: Даниил Гетманцев / Facebook

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент больше не будет принимать внезапные налоговые изменения. Об этом он сказал в интервью Українським новинам, сославшись на решение Конституционного суда от 21 января 2025 года по делу ООО "Геомакс-Ресурс".

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В этом решении суд отмечает, что Верховная Рада должна найти баланс между необходимостью реагировать на экономические изменения и обеспечением стабильности и предсказуемости налогового законодательства.

Конституционный суд отмечает, что для налогового закона должен быть достаточный переходный период с момента опубликования закона до вступления его в силу, чтобы заинтересованные лица могли подготовиться.

"Поэтому я поставил в известность КМУ и Минфин, что ввиду решения КС, являющегося источником права, от практики, к которой мы, к сожалению, прибегали после начала полномасштабной войны, а именно принятие законов без соблюдения этого разумного срока, комитет откажется. У нас было несколько таких решений в прошлом. Очевидно, они были плохими. На четвертом году войны вряд ли для этого есть основания. На будущее мы точно откажемся от такой практики. Мы будем давать этот разумный срок. В идеале – это шесть месяцев до начала нового бюджетного периода", – сказал Гетманцев.

В Налоговом кодексе указано, что изменения в какие-либо элементы налогов и сборов не могут вноситься позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

Гетманцев признал, что возможны незначительные отклонения (например, пять месяцев вместо шести), но в целом планирует соблюдать установленные правила.

"Все написано до нас. [Кодекс] нужно соблюдать. Хотя я не кладу сейчас руку на сердце, что не будет иногда пять месяцев, а не шесть, но то, что мы сделаем все, чтобы соблюдать разумные сроки – это факт", — сказал он.