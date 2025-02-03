Рада не будет больше принимать внезапные налоги. Гетманцев пообещал правило шести месяцев
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент больше не будет принимать внезапные налоговые изменения. Об этом он сказал в интервью Українським новинам, сославшись на решение Конституционного суда от 21 января 2025 года по делу ООО "Геомакс-Ресурс".
В этом решении суд отмечает, что Верховная Рада должна найти баланс между необходимостью реагировать на экономические изменения и обеспечением стабильности и предсказуемости налогового законодательства.
Конституционный суд отмечает, что для налогового закона должен быть достаточный переходный период с момента опубликования закона до вступления его в силу, чтобы заинтересованные лица могли подготовиться.
"Поэтому я поставил в известность КМУ и Минфин, что ввиду решения КС, являющегося источником права, от практики, к которой мы, к сожалению, прибегали после начала полномасштабной войны, а именно принятие законов без соблюдения этого разумного срока, комитет откажется. У нас было несколько таких решений в прошлом. Очевидно, они были плохими. На четвертом году войны вряд ли для этого есть основания. На будущее мы точно откажемся от такой практики. Мы будем давать этот разумный срок. В идеале – это шесть месяцев до начала нового бюджетного периода", – сказал Гетманцев.
В Налоговом кодексе указано, что изменения в какие-либо элементы налогов и сборов не могут вноситься позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.
Гетманцев признал, что возможны незначительные отклонения (например, пять месяцев вместо шести), но в целом планирует соблюдать установленные правила.
"Все написано до нас. [Кодекс] нужно соблюдать. Хотя я не кладу сейчас руку на сердце, что не будет иногда пять месяцев, а не шесть, но то, что мы сделаем все, чтобы соблюдать разумные сроки – это факт", — сказал он.
- В октябре 2024 года Верховная Рада проголосовала за повышение военного сбора с 1,5% до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
- Повышение налогов в 2025 году не планируется, согласно заявлению министра финансов Сергея Марченко.