Рада отклонила законопроект о Высшем админсуде, создание которого является маяком МВФ

Депутаты хотят создать два обычных административных суда вместо одного высшего. Это может противоречить обязательствам перед МВФ

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в четверг, 9 января, отклонила правительственный законопроект №12368 о создании Высшего административного суда по примеру Высшего антикоррупционного суда. Вместо него депутаты поддержали в первом чтении альтернативный законопроект №12368-1 Сергея Власенко, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

"Кажется, здесь будет проблема с соответствием требованиям МВФ", – написал Железняк.

Законопроект депутата Власенко (Батькивщина) предусматривает создание не единого Высшего админсуда, а двух отдельных судов: Киевского городского окружного административного суда (первая инстанция) и Киевского городского апелляционного административного суда (апелляционная инстанция).

Киевский городской окружной административный суд в случае принятия законопроекта в действующей редакции будет рассматривать дела по обжалованию актов Кабинета министров Украины, министерств, Национального банка, дела по государственному регулированию в сфере медиа, регистрации политических партий, деятельности антикоррупционных органов и т.п., административные дела, связанные с решениями Антимонопольного комитета Украины, государственного финансирования политических партий, другие дела с местом нахождения сторон в черте города Киева.

Законопроект предусматривает, что конкурсы на должности судей в административные суды проводятся по правилам, установленным законом "О судоустройстве и статусе судей".

Правительственный законопроект предлагал создание отдельного экспертного совета при Высшей квалификационной комиссии судей по оценке добропорядочности и профессиональной компетентности кандидатов на должности судей Высшего админсуда.

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