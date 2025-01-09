Рада отклонила законопроект о Высшем админсуде, создание которого является маяком МВФ
Верховная Рада в четверг, 9 января, отклонила правительственный законопроект №12368 о создании Высшего административного суда по примеру Высшего антикоррупционного суда. Вместо него депутаты поддержали в первом чтении альтернативный законопроект №12368-1 Сергея Власенко, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.
"Кажется, здесь будет проблема с соответствием требованиям МВФ", – написал Железняк.
Законопроект депутата Власенко (Батькивщина) предусматривает создание не единого Высшего админсуда, а двух отдельных судов: Киевского городского окружного административного суда (первая инстанция) и Киевского городского апелляционного административного суда (апелляционная инстанция).
Киевский городской окружной административный суд в случае принятия законопроекта в действующей редакции будет рассматривать дела по обжалованию актов Кабинета министров Украины, министерств, Национального банка, дела по государственному регулированию в сфере медиа, регистрации политических партий, деятельности антикоррупционных органов и т.п., административные дела, связанные с решениями Антимонопольного комитета Украины, государственного финансирования политических партий, другие дела с местом нахождения сторон в черте города Киева.
Законопроект предусматривает, что конкурсы на должности судей в административные суды проводятся по правилам, установленным законом "О судоустройстве и статусе судей".
Правительственный законопроект предлагал создание отдельного экспертного совета при Высшей квалификационной комиссии судей по оценке добропорядочности и профессиональной компетентности кандидатов на должности судей Высшего админсуда.
- Необходимость создания Высшего админсуда в меморандуме с МВФ объясняется тем, что после ликвидации Окружного административного суда города Киева в 2022 году возникла потребность в создании нового суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти.