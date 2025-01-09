Рада відхилила законопроєкт про Вищий адмінсуд, створення якого є маяком МВФ

Депутати хочуть створити два звичайні адміністративні суди замість одного вищого. Це може суперечити зобов'язанням перед МВФ

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у четвер, 9 січня, відхилила урядовий законопроєкт №12368 про створення Вищого адміністративного суду за прикладом Вищого антикорупційного суду. Замість нього депутати підтримали у першому читанні альтернативний законопроєкт №12368-1 Сергія Власенка, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

"Здається, тут буде проблема з відповідністю вимогам МВФ", – написав Железняк.

Законопроєкт депутата Власенка (Батьківщина) передбачає створення не єдиного Вищого адмінсуду, а двох окремих судів: Київського міського окружного адміністративного суду (перша інстанція) та Київського міського апеляційного адміністративного суду (апеляційна інстанція).

Київський міський окружний адміністративний суд у випадку ухвалення законопроєкту в чинній редакції розглядатиме справи з оскарження актів Кабінету міністрів України, міністерств, Національного банку, справи щодо державного регулювання у сфері медіа, реєстрації політичних партій, діяльності антикорупційних органів тощо, адміністративні справи, пов’язані з рішеннями Антимонопольного комітету України, державного фінансування політичних партій, інші справи з місцем перебування сторін у межах міста Києва.

Законопроєкт передбачає, що конкурси на посади суддів в адміністративні суди проводяться за правилами, встановленими законом "Про судоустрій і статус суддів".

Урядовий законопроєкт пропонував створення окремої експертної ради при Вищій кваліфікаційній комісії суддів для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів на посади суддів Вищого адмінсуду.

Читайте також 56 нардепів попросили КСУ заборонити конкурси за участі міжнародників: чим це загрожує