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Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 15:46
Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Депутаты Верховной Рады 287 голосами поддержали законопроект №7644 об увеличении расходов государственного бюджета на 270 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.     

На обеспечение национальной безопасности и обороны выделяется 269,4 млрд грн.  

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Из этой суммы Министерство обороны получит 241,1 млрд грн (из них на оплату военным – 145,3 млрд грн), МВД – 22,8 млрд грн, СБУ – 2,4 млрд грн, Госспецсвязи – 425 млн грн, Управление государственной охраны – 197,2 млн грн, Служба внешней разведки – 139,3 млн грн. 

Расходы на мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики Украины для Министерства экономики увеличены на 10,3 млн грн.  

Министерство финансов получит 715,7 млн грн на пополнение резервного фонда. 

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Источниками покрытия этих расходов должны стать привлечения на внутреннем рынке через продажу облигаций внутреннего государственного займа.   

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Роман Брыль
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