Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн

Депутаты Верховной Рады 287 голосами поддержали законопроект №7644 об увеличении расходов государственного бюджета на 270 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

На обеспечение национальной безопасности и обороны выделяется 269,4 млрд грн.

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Из этой суммы Министерство обороны получит 241,1 млрд грн (из них на оплату военным – 145,3 млрд грн), МВД – 22,8 млрд грн, СБУ – 2,4 млрд грн, Госспецсвязи – 425 млн грн, Управление государственной охраны – 197,2 млн грн, Служба внешней разведки – 139,3 млн грн.

Расходы на мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики Украины для Министерства экономики увеличены на 10,3 млн грн.

Министерство финансов получит 715,7 млн грн на пополнение резервного фонда.

Источниками покрытия этих расходов должны стать привлечения на внутреннем рынке через продажу облигаций внутреннего государственного займа.

22 июня в USAID подсчитали, что украинское правительство тратит $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.

12 августа профильный комитет парламента поддержал увеличение расходов бюджета на 270 млрд грн.

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Роман Брыль

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