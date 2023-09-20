Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 300 млрд грн

Парламент на заседании принял законопроект №10038 об изменениях в государственный бюджет на 2023 год. Инициативу поддержали 302 народных депутата. Об этом сообщает глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Правительственный проект закона предлагает увеличить расходы бюджета этого года на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны.

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А именно, увеличение расходов Вооруженных Сил Украины на 195,7 млрд грн, Национальной гвардии Украины – на 39,7 млрд грн, Государственной пограничной службы – на 20,4 млрд грн, расходов на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 млрд грн.

Кроме этого, предлагается увеличить расходы на пособие на проживание ВПЛ (на 16,5 млрд грн), на "быстрое восстановление" (на 5,97 млрд грн). Также будут увеличены расходы на МИД (на 1,2 млрд грн) и на издание школьных учебников для 5 и 6 класса (на 552,8 млн грн).