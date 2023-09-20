Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 300 млрд грн

Парламент на засіданні ухвалив законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік. Ініціативу підтримали 302 народні депутати. Про це повідомляє голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Урядовий проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

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А саме, збільшення видатків Збройних Сил України на 195,7 млрд грн, Національної гвардії України – на 39,7 млрд грн, Державної прикордонної служби – на 20,4 млрд грн, видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 млрд грн.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО (на 16,5 млрд грн), на "швидке відновлення" (на 5,97 млрд грн). Також будуть збільшені видатки на МЗС (на 1,2 млрд грн) та на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (на 552,8 млн грн).