Рада поддержала увеличение пособия на ребенка до 50 000 грн: первое чтение

Единовременное пособие при рождении ребенка в Украине вырастет до 50 000 грн

Верховная Рада поддержала существенное увеличение государственной помощи при рождении ребенка. Во вторник, 19 августа, 290 депутатов проголосовали за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №13532.

Помощь при рождении ребенка в Украине сейчас составляет 41 280 гривен. Одноразово выплачиваются 10 320 гривен, а остальная сумма – по 860 гривен в течение 36 месяцев.

В случае принятия законопроекта в целом единовременная выплата возрастет до 50 000 грн, а в течение первого года жизни ребенка государство будет предоставлять одному из родителей ребенка помощь по уходу в размере 7000 грн в месяц.

В таком же размере – 7000 грн в месяц – будет установлено пособие по беременности и родам для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (неработающие, безработные, студентки и т.д.).

Планируется также предоставлять помощь по уходу за ребенком "єЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком одного года.

Как и раньше, при рождении ребенка будут предоставлять одноразовую натуральную помощь "пакет малыша".

При этом вводится "пакет школьника" – единовременная выплата в размере 5000 грн каждому первокласснику на приобретение вещей для школы.