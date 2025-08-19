Рада підтримала збільшення допомоги на дитину до 50 000 грн: перше читання

Одноразова допомога при народженні дитини в Україні зросте до 50 000 грн

Фото: depositphotos.com

Верховна Рада підтримала суттєве збільшення державної допомоги при народженні дитини. У вівторок, 19 серпня, 290 депутатів проголосували за ухвалення в першому читанні відповідного законопроєкту №13532.

Допомога при народженні дитини в Україні зараз становить 41 280 гривень. Одноразово виплачуються 10 320 гривень, а решта суми – по 860 гривень протягом 36 місяців.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому одноразова виплата зросте до 50 000 грн, а протягом першого року життя дитини держава надаватиме одному з батьків дитини допомогу для догляду розміром 7000 грн на місяць.

У такому ж розмірі – 7000 грн на місяць – буде встановлено допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (які не працюють, безробітні, студентки тощо).

Планується також надавати допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною одного року.

Як і раніше, при народженні дитини надаватимуть одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка".

Водночас вводиться "пакунок школяра" – одноразова виплата розміром 5000 грн кожному першокласнику на придбання речей до школи.