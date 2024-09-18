Рада поддержала восстановление среднесрочного планирования местных бюджетов

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Верховная Рада приняла законопроект №11131, возобновляющий среднесрочное планирование местных бюджетов. "За" проголосовали 287 народных избранников.

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Законопроект предусматривает, в частности, фактически составление прогноза местных бюджетов на три года. Исключение – временно оккупированные территории или территории, где ведутся активные боевые действия.

Как ранее сообщала народная депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, о среднесрочном планировании государственного и местных бюджетов говорится в Меморандуме с МВФ, а также этот законопроект и подзаконные акты к нему могут стать одним из условий для финансирования от Всемирного банка.

Законопроект предусматривает, в частности, следующее:

Расширение направлений использования остатков средств ОМС, добавляется: погашение кредиторской задолженности, обустройство мест временного пребывания ВПЛ, софинансирование из местных бюджетов и приобретение ОВГЗ сроком более одного года.

Местные советы смогут предоставлять финансовую гарантию не только на заимствование для инвестиционных проектов, но и на кредиты-рефинансирование ранее взятых ссуд (по согласованию с Минфином).

Еще на шесть лет (до 2030 года) ОМС могут не применять нормы Бюджетного кодекса относительно общего объема местного долга (но все равно должно быть согласование Минфина).

18 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11131.