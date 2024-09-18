Рада підтримала відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11131, що відновлює середньострокове планування місцевих бюджетів. "За" проголосували 287 народних обранців.

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Законопроєкт передбачає, зокрема, фактично складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки. Виняток – тимчасово окуповані території або території, на яких ведуться активні бойові дії.

Як раніше повідомляла народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, про середньострокове планування державного та місцевих бюджетів ідеться в Меморандумі з МВФ, а також цей законопроєкт та підзаконні акти до нього можуть стати однією з умов для фінансування від Світового банку.

Законопроєкт передбачає, зокрема, таке:

Розширення напрямків використання залишків коштів ОМС, додається: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком понад один рік.

Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію не тільки на запозичення для інвестиційних проєктів, але і на кредити-рефінансування раніше взятих позик (за погодженням із Мінфіном).

Ще на шість років (до 2030-го) ОМС можуть не застосовувати норми Бюджетного кодексу щодо загального обсягу місцевого боргу (але все одно має бути погодження Мінфіну).

18 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11131.