Верховная Рада рассмотрит бюджет не раньше 3 ноября – депутат
Верховная Рада сможет взяться за госбюджет на 2021 год не раньше ноября, предварительно законопроект в первом чтении планируют рассмотреть 3 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
"Наиболее вероятно, не будет рассматриваться (на этой неделе, – ред.), потому что в пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами. Минимум два дня должно быть", – пояснила парламентарий.
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Она отметила, что многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции. "Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября", – сказала депутат Рады.
По ее словам, в целом бюджет могут проголосовать в середине декабря.
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- 18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год. Народные депутаты от разных фракций и групп раскритиковали документ и отправили его в профильный комитет.
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