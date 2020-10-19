Верховная Рада рассмотрит бюджет не раньше 3 ноября – депутат

Верховная Рада сможет взяться за госбюджет на 2021 год не раньше ноября, предварительно законопроект в первом чтении планируют рассмотреть 3 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Наиболее вероятно, не будет рассматриваться (на этой неделе, – ред.), потому что в пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами. Минимум два дня должно быть", – пояснила парламентарий.

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Она отметила, что многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции. "Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября", – сказала депутат Рады.

По ее словам, в целом бюджет могут проголосовать в середине декабря.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Законопроект о госбюджете рассматривается в Раде по процедуре трех чтений. Первое чтение должно состоятся до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. Однако в соответствии с п. 10 ст. 158 Регламента, в случае если при голосовании статей показатели проекта бюджета остаются сбалансированными, ставится на голосование предложение о принятии проекта закона во втором чтении и в целом. И до 1 декабря бюджет должен быть принят.

14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год.

18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год. Народные депутаты от разных фракций и групп раскритиковали документ и отправили его в профильный комитет.

Бюджетный комитет 16 октября не смог собраться для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год.

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Наталия Софиенко

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