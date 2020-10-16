Рада не приступит к рассмотрению бюджета вовремя. Комитет не смог собраться – Железняк

Бюджетный комитет 16 октября не смог собраться для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

"То кворума резко нет, или текст не подготовлен. Формальная часть не так важна. Реальная причина срыва – нет голосов", – написал Железняк.

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По его словам, это означает, что 20 октября Рада не сможет голосовать за бюджет в первом чтении. "11 людей из 18 необходимых, кворума нет, заседание не состоялось. Бюджета в октябре не будет", – добавил Железняк.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Законопроект о госбюджете рассматривается в Раде по процедуре трех чтений. Первое чтение должно состоятся до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. Однако в соответствии с п. 10 ст. 158 Регламента, в случае если при голосовании статей показатели проекта бюджета остаются сбалансированными, ставится на голосование предложение о принятии проекта закона во втором чтении и в целом. И до 1 декабря бюджет должен быть принят.

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14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год.

Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил комитету ВРУ по вопросам госбюджета рассмотреть проект закона, чтобы в пятницу, 18 сентября, Рада рассмотрела его.

18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год. Народные депутаты от разных фракций и групп раскритиковали документ и отправили его в профильный комитет.

12 октября Железняк заявлял, что в проект государственного бюджета на 2021 год народные депутаты внесли 2451 правку, на выполнение которых не хватит и трех бюджетов.

Наталия Софиенко

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