"Говорить о спаме не стоит". В проект госбюджета внесли почти 2500 поправок – Железняк

В проект государственного бюджета на 2021 год народные депутаты внесли 2451 правку, на выполнение которых не хватит и трех бюджетов. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

По его словам, обычно депутаты ежегодно и вносят от 2000 до 3000 поправок в бюджет.

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"Так что говорить о целенаправленном спаме не стоит. Если учесть все поправки, то не хватит и трех бюджетов. Поэтому с сегодняшнего дня по 15 октября Комитет ВРУ по вопросам бюджета должен определить какие из правок будут учтены", – написал Железняк.

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Он добавил, что 20 октября парламент должен проголосовать за решение Комитета, утвердив или не утвердив бюджет в первом чтении.

Также Железняк обнародовал все правки.

14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год.

Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил комитету ВРУ по вопросам госбюджета рассмотреть проект закона, чтобы в пятницу, 18 сентября, Рада рассмотрела его.

18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год. Народные депутаты от разных фракций и групп раскритиковали документ и отправили его в профильный комитет.

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Наталия Софиенко

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