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Рада разблокировала подписание закона об отмене моратория на налоговые проверки

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26.11.2023, 11:10
Рада разблокировала подписание закона об отмене моратория на налоговые проверки - Фото
Верховная Рада (Фото - пресс-служба парламента Facebook)

Рада рассмотрела и не поддержала проекты постановлений ВРУ №10016-д-П и №10016-д-П1 по проекту закона №10016-д о частичном возобновлении налоговых проверок с 1 декабря. Об этом глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

"Проверки по рисковым предприятиям будут возобновлены с 1 декабря 2023 года. Ожидаем подписание президентом", – подчеркнул он.

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Согласно документу, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены предприятия в сфере производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые за 2021 год:

имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

В то же время не возвращаются проверки для ФОП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Возобновление проверок бизнеса – одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года.

  • В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.
  • Верховная Рада в четверг, 9 ноября, проголосовала во втором чтении и целом законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки с 1 декабря.
Наталия Софиенко
налоговые проверкимораторий на проверки
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