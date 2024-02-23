Рада разрешил налогоплательщикам взаимодействовать с Налоговой онлайн

Верховная Рада (Фото - пресс-служба ВР/Facebook)

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9662 об изменениях в Налоговый кодекс. Документ предусматривает, в частности, усовершенствование онлайн-коммуникаций с налогоплательщиками. Об этом сообщил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

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Ко второму чтению законопроекта:

→ расширили случаи взаимодействия плательщика с контролирующим органом в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения материалов жалоб и проверок на процедуры взаимного согласования);

→ решили вопрос налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ;

→ отменили ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только тридцать дней со дня вручения налогового уведомления-решения и т.д.

Кроме того, проект закона предусматривает:

→ отмену ответственности за ошибочное указание плательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при своевременной уплате);

→ сокращение сроков бюджетного возмещения, а именно до 20 дней в камеральных проверках и до 40 дней в документальных проверках.