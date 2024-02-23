Рада разрешил налогоплательщикам взаимодействовать с Налоговой онлайн
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9662 об изменениях в Налоговый кодекс. Документ предусматривает, в частности, усовершенствование онлайн-коммуникаций с налогоплательщиками. Об этом сообщил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.
Ко второму чтению законопроекта:
→ расширили случаи взаимодействия плательщика с контролирующим органом в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения материалов жалоб и проверок на процедуры взаимного согласования);
→ решили вопрос налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ;
→ отменили ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только тридцать дней со дня вручения налогового уведомления-решения и т.д.
Кроме того, проект закона предусматривает:
→ отмену ответственности за ошибочное указание плательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при своевременной уплате);
→ сокращение сроков бюджетного возмещения, а именно до 20 дней в камеральных проверках и до 40 дней в документальных проверках.
- В январе 2024 года поступления налогов в сводный бюджет Украины составили 96 млрд грн. Это на 13,6% (7,3 млрд грн) больше запланированных сборов Министерством финансов.