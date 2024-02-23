Рада дозволила платникам податків взаємодіяти з Податковою онлайн

Верховна Рада (Фото - пресслужба ВР/Facebook)

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9662 про зміни до Податкового кодексу. Документ передбачає, зокрема, вдосконалення онлайн-комунікацій із платниками податків. Про це повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

До другого читання законопроєкту:

→ розширили випадки взаємодії платника з контролювальним органом у режимі відеоконференції (крім розгляду матеріалів скарг та перевірок на процедури взаємного узгодження);

→ вирішили питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств;

→ скасували обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише тридцять днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення та ін.

Крім того, проєкт закону передбачає:

→ скасування відповідальності за помилкове зазначення платником у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів (за умови своєчасної сплати);

→ скорочення строків бюджетного відшкодування, а саме до 20 днів в камеральних перевірках та до 40 днів у документальних перевірках тощо.