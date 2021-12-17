Рада собирается на внеочередное заседание. Рассмотрят отсрочку кассовых апартов для ФОП

В пятницу 17 ноября состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов №6376. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Заседание созывают по требованию 155 народных депутатов, оно состоится сразу после очередного пленарного заседания.

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На заседание вынесут проект закона Украины о внесении изменений в налоговый кодекс Украины (относительно сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога).

Законопроект №6376 предлагает отсрочить на год (до 1 января 2023 года) обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общепите и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали.

21 сентября 2021 года начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.

1 декабря Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Наталия Софиенко

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