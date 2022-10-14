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Рада увеличит расходы на оборону еще на 387 млрд гривен

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 15:25
Рада увеличит расходы на оборону еще на 387 млрд гривен - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении расходов бюджета на оборону в этом году на 386,9 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на законопроект №8126.

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"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в восьмой раз с начала войны. Источник покрытия, как всегда – внутренние заимствования (в т.ч. печать)", – написал Железняк.

Согласно законопроекту предлагается, чтобы основная часть средств пошла на финансирование Министерства обороны – 365,2 млрд. грн.

Остальные расходы бюджета предлагают направить на:

- МВД – 12,9 млрд грн;
- СБУ – 3,7 млрд грн;
- ГУР Минобороны – 3,2 млрд грн;
- Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;
- Управления госохраны – 600 млн грн;
- Служба внешней разведки – 45 млн грн.

В объяснительной записке отмечается, что реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита госбюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму.

  • Министр финансов Сергей Марченко в начале июня заявил, что военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины.

Читайте также: Рада увеличила расходы бюджета на 287 млрд грн. Куда пойдут деньги

Наталія Фреїк
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Железняк война оборона расходы бюджета бюджет 2022
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