Рада увеличит расходы на оборону еще на 387 млрд гривен
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении расходов бюджета на оборону в этом году на 386,9 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на законопроект №8126.
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"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в восьмой раз с начала войны. Источник покрытия, как всегда – внутренние заимствования (в т.ч. печать)", – написал Железняк.
Согласно законопроекту предлагается, чтобы основная часть средств пошла на финансирование Министерства обороны – 365,2 млрд. грн.
Остальные расходы бюджета предлагают направить на:
- МВД – 12,9 млрд грн;
- СБУ – 3,7 млрд грн;
- ГУР Минобороны – 3,2 млрд грн;
- Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;
- Управления госохраны – 600 млн грн;
- Служба внешней разведки – 45 млн грн.
В объяснительной записке отмечается, что реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита госбюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму.
- 22 июня в USAID подсчитали, что украинское правительство тратит $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.
- 15 августа парламент поддержал увеличение расходов бюджета на 270 млрд грн.
- Министр финансов Сергей Марченко в начале июня заявил, что военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины.
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