Рада увеличит расходы на оборону еще на 387 млрд гривен

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении расходов бюджета на оборону в этом году на 386,9 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на законопроект №8126.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в восьмой раз с начала войны. Источник покрытия, как всегда – внутренние заимствования (в т.ч. печать)", – написал Железняк.

Согласно законопроекту предлагается, чтобы основная часть средств пошла на финансирование Министерства обороны – 365,2 млрд. грн.

Остальные расходы бюджета предлагают направить на:

- МВД – 12,9 млрд грн;

- СБУ – 3,7 млрд грн;

- ГУР Минобороны – 3,2 млрд грн;

- Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;

- Управления госохраны – 600 млн грн;

- Служба внешней разведки – 45 млн грн.

В объяснительной записке отмечается, что реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита госбюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму.

22 июня в USAID подсчитали, что украинское правительство тратит $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.

15 августа парламент поддержал увеличение расходов бюджета на 270 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко в начале июня заявил, что военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины.

Читайте также: Рада увеличила расходы бюджета на 287 млрд грн. Куда пойдут деньги

Наталія Фреїк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.