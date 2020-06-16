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Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина

Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина
16.06.2020, 12:09

Депутаты проголосовали за законопроект №3297 во втором чтении

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3297, который запрещает начислять штрафные санкции по кредитам в период действия коронавирусного карантина.

Документ поддержали 344 народных депутата.

Он предусматривает запрет на штрафы и неустойки по кредитам не только в период карантина, а и в течение 30 дней после его завершения.

Инициаторы законопроекта рассчитывают, что он позволит замедлить экономический спад, предотвратить банкротства предприятий, сохранить рабочие места и поступления в госбюджет. Также он должен ускорить восстановление экономики после карантина, считают депутаты.

Законопроект №3297 был подан в парламент 2 апреля и принят в первом чтении 13 мая.

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  • В марте был принят законопроект №3220, которым банкам рекомендовали не штрафовать должников по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. Срок действия этих норм хотели продлить еще на два месяца.
  • Так называемые кредитные каникулы, в соответствии с рекомендациями НБУ, заемщикам предложили около 30 банков. Именно кредитные учреждения принимали окончательное решение по поводу предоставлений "кредитных каникул".
Марина Кучук
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