Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3297, который запрещает начислять штрафные санкции по кредитам в период действия коронавирусного карантина.
Документ поддержали 344 народных депутата.
Он предусматривает запрет на штрафы и неустойки по кредитам не только в период карантина, а и в течение 30 дней после его завершения.
Инициаторы законопроекта рассчитывают, что он позволит замедлить экономический спад, предотвратить банкротства предприятий, сохранить рабочие места и поступления в госбюджет. Также он должен ускорить восстановление экономики после карантина, считают депутаты.
Законопроект №3297 был подан в парламент 2 апреля и принят в первом чтении 13 мая.
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