Радикальная налоговая реформа. Послы G7 впервые публично отреагировали на идеи ОП
Послы Большой семерки (G7) напомнили Ростиславу Шурме, главному идеологу радикальной налоговой реформы в Офисе президента, о важности продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в представительстве группы послов G7 в Twitter.
В августе 2022 года Шурма впервые анонсировал налоговую реформу под условным названием "10-10-10", предусматривавшую радикальное снижение ставок налогов.
Инициатива не нашла поддержки внутри самой же команды власти. Ее раскритиковал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Министр финансов тоже заявил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок.
Несмотря на это, Офис президента не отказался от своей инициативы, и 23 марта провел саммит по поводу налоговой реформы, чтобы попытаться публично убедить в необходимости системного снижения ставок налогов.
Детальнее об этом: Как Офис президента хочет реформировать украинские налоги, или Второй подход к идее "10-10-10"
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