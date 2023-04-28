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Радикальная налоговая реформа. Послы G7 впервые публично отреагировали на идеи ОП

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 09:22
Радикальная налоговая реформа. Послы G7 впервые публично отреагировали на идеи ОП - Фото
Фото: G7AmbReformUA / Twitter

Послы Большой семерки (G7) напомнили Ростиславу Шурме, главному идеологу радикальной налоговой реформы в Офисе президента, о важности продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в представительстве группы послов G7 в Twitter.

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"Послы G7 встретились с Ростиславом Шурмой, замглавы Офиса президента, чтобы обсудить потенциальную налоговую реформу в Украине и ее влияние на налоговые поступления, конкурентоспособность и коррупцию. Послы G7 подчеркнули важность продолжения сотрудничества с МВФ", – говорится в сообщении.

В августе 2022 года Шурма впервые анонсировал налоговую реформу под условным названием "10-10-10", предусматривавшую радикальное снижение ставок налогов.

Инициатива не нашла поддержки внутри самой же команды власти. Ее раскритиковал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Министр финансов тоже заявил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок.

Несмотря на это, Офис президента не отказался от своей инициативы, и 23 марта провел саммит по поводу налоговой реформы, чтобы попытаться публично убедить в необходимости системного снижения ставок налогов.

Детальнее об этом: Как Офис президента хочет реформировать украинские налоги, или Второй подход к идее "10-10-10"

Андрій Водяний
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