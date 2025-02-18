Расходы госбюджета возросли на 42% в январе. На что тратили

На Силы обороны потратили из госбюджета почти 90 млрд грн в январе

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 214,1 млрд грн за январь 2025 года, что на 63,9 млрд грн, или на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доходы общего фонда бюджета за январь составили 123,1 млрд грн.

В структуре расходов больше всего направлено: