Расходы госбюджета возросли на 42% в январе. На что тратили
Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 214,1 млрд грн за январь 2025 года, что на 63,9 млрд грн, или на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доходы общего фонда бюджета за январь составили 123,1 млрд грн.
В структуре расходов больше всего направлено:
- на оплату труда с начислениями – 110 млрд грн. Из них на денежное содержание военнослужащих – 84,7 млрд грн;
- на оплату использования товаров и услуг – 9,2 млрд грн, включая 3 млрд грн на закупки для Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов;
- на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) – 58,5 млрд грн, что на 16,5 млрд грн или на 39,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) – 4,4 млрд грн. Из них 2,1 млрд грн – на приобретение товаров для ВСУ;
- на обслуживание государственного долга –14,5 млрд грн;
- на трансферты местным бюджетам – 12,5 млрд грн.
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