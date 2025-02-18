Видатки держбюджету зросли на 42% у січні. На що витрачали
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 214,1 млрд грн за січень 2025 року, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Доходи загального фонду бюджету за січень становили 123,1 млрд грн.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- на оплату праці з нарахуваннями – 110 млрд грн. З них на грошове утримання військовослужбовців – 84,7 млрд грн;
- на оплату використання товарів та послуг – 9,2 млрд грн, зокрема 3 млрд грн на закупівлю для Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів;
- на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 58,5 млрд грн, що на 16,5 млрд грн або на 39,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;
- на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 4,4 млрд грн. З них 2,1 млрд грн – на придбання товарів для ЗСУ;
- на обслуговування державного боргу — 14,5 млрд грн;
- на трансферти місцевим бюджетам – 12,5 млрд грн.
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