Видатки держбюджету зросли на 42% у січні. На що витрачали

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 214,1 млрд грн за січень 2025 року, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Доходи загального фонду бюджету за січень становили 123,1 млрд грн.

У структурі видатків найбільше спрямовано: