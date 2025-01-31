Надходження податків і зборів до держбюджету зросли у січні – Мінфін

Фото: пресслужба НБУ

До загального фонду державного бюджету надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у січні 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У січні минулого року до держбюджету надійшло 111 млрд грн податків та зборів, у січні 2023 року – 104 млрд грн.

За підсумками січня 2025 року надходження платежів від Державної податкової служби становили 75 млрд грн, зокрема:

36,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 52,1 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн),

23,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір,

9,3 млрд грн – акцизний податок,

2,3 млрд грн – рентна плата,

2,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом 43,8 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками січня 2025 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 276,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, ще 40,8 млрд грн (станом на 30 січня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.