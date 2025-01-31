Поступления налогов и сборов в госбюджет выросли в январе — Минфин
В общий фонд государственного бюджета поступило 123,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в январе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В январе прошлого года в госбюджет поступило 111 млрд грн налогов и сборов, в январе 2023 года – 104 млрд грн.
По итогам января 2025 года поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75 млрд грн, в том числе:
- 36,6 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 52,1 млрд, возмещено – 15,5 млрд грн),
- 23,8 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор,
- 9,3 млрд грн – акцизный налог,
- 2,3 млрд грн – рентная плата,
- 2,3 млрд грн – налог на прибыль предприятий.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,8 млрд грн.
В целом, по оперативным данным, по итогам января 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 276,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, еще 40,8 млрд грн (по состоянию на 30 января) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
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